ريلاس كاسيمي يخوض تحدياً غير مسبوق للترتيب لألبومه "SURVIVAL MODE"

ميرنا وليد - بيروت - إختار مغني الراب الجزائري الفرنسي ريلاس كاسيمي طريقة غير تقليدية للترويج لألبومه الجديد "SURVIVAL MODE"، حيث خاض تحدياً فريداً بالركض على جهاز المشي لمدة 24 ساعة متواصلة داخل قفص مغلق، بينما تلاحقه مناشير عملاقة، وحقق الحدث نجاحاً كبيراً، حيث تم بثه مباشرة عبر الإنترنت وحصد أكثر من 150 ألف مشاهدة في الساعات الأولى، ورغم الصعوبات الجسدية التي مر بها كاسيمي، بما في ذلك نزيف الأنف والقيء نتيجة الإجهاد، عبر عن امتنانه العميق للدعم الذي تلقاه من أصدقائه وعائلته.



هذا التحدي الذي بدأه كاسيمي قبل عامين ونصف، يجسد المزيج بين الرياضة والفن والإلهام، ويظهر التزامه الكبير بتقديم محتوى يدمج بين القوة البدنية والعروض الموسيقية.