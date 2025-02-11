شكرا لقرائتكم خبر عن "ممكن نبقى أصحاب".. لغز مسلسل أثينا لـ ريهام حجاج فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش النجمة ريهام حجاج مخاطر الدارك ويب، خلال مسلسلها أثينا، الذى تنافس به في سباق دراما رمضان 2025، والمقرر عرضه على قنوات المتحدة، وروج للمسلسل بنشر بوسترات جماعية لأبطال المسلسل وبوستر لكل واحد ومكتوب على كل بوستر كلمة "ممكن نبقى أصحاب"، مما يكشف عن وجود لغز كبير في المسلسل سوف يعيش المشاهد مع أبطال العمل طوال الحلقات لحل اللغز خلال الأحداث المشوقة.

مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وكانت ريهام حجاج قد شاركت في دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل صدفة، الذي كانت تدور أحداثه حول المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

وشاركها بطولته كل من: خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.