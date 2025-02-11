خاص لـ«الخليج 365» مايا دياب تتحدث عن النهضة الفنية بالسعودية وعن آخر أعمالها قلبي قفلتو

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 05:53 مساءً - بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، تواجدت الفنانة مايا دياب في الرياض وتحديداً في بوليفارد رياض سيتي، بحفل ساهر أقيم بعنوان: "منوّر في رمضان"، وقد عبّرت الفنانة مايا دياب لـ«الخليج 365» عن سعادتها بتواجُدها في الرياض وفرحتها بالالتقاء بجمهورها.

النهضة الفنية في السعودية

جديدها الفني "قلبي قفلتو"

وعن رأيها بالنهضة الفنية التي تشهدها المملكة العربية السعودية بكلّ حب وسعادة، قالت مايا دياب: "ما نراه الآن بالسعودية لم تعد نهضة فنية، وإنما أصبحنا بطريق من الفن الذي يسعى لاستقطاب جميع نجوم الفن في العالم العربي والأوروبي، وذلك عن طريق فعاليات كثيرة وكبيرة ومهرجانات وحفلات غنائية ومسرحيات تقام على أرض المملكة. وكذلك ما تشهده البوليفارد من إقامة فعاليات منوّعة وجميلة ومميزة، وهذا كله بتوجيهات القيادة وللرؤية الحكيمة بالسعودية. وكذلك بجهود "أبوناصر" المستشار تركي آل الشيخ، التي أعطت للسعودية نقطة تحول، وأعطتها كذلك موقعاً من العالمية الموجودة الآن بالسعودية".وعن جديدها من النشاطات الفنية، كشفت الفنانةقائلة: "ستُطرح آخر أغنية لي من مجموعتي، والتي تحمل عنوان: "قلبي قفلتو"، وسعيدة جداً بهذا الإصدار، وهي أغنية درامية، وأنتظر رأي الجمهور بها على أحرّ من الجمر".

يُذكر أن حفل "منوّر في رمضان" كان بحضور النجمة اللبنانية مايا دياب، وعدد كبير من نجوم التمثيل والغناء في العالم العربي، وكذلك العديد من المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي، والشخصيات الإعلامية، إلى جانب مجموعة من أبرز أسماء عالم الموضة في المملكة.

وتميّز الحفل بعروض فنية وترفيهية أثْرت الأجواء، في أمسية تعكس بهجة أجواء الشهر الفضيل.

مايا دياب- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير بشير صالح

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