عبد العزيز مخيون يدفع دية القـ تل الخطأ عن إبنه المتسبب في حادث مميت

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري عبد العزيز مخيون في جلسة صلح بمحافظة البحيرة، حيث دفع دية القتل الخطأ لأسرة شاب توفي إثر حادث تصادم تسبب فيه إبنه صلاح الدين مخيون، وجرت الجلسة بحضور أهالي قرية القناوية، وسط أجواء تصالحية، وكان الحادث قد وقع على الطريق الزراعي القاهرة – الإسكندرية، وأسفر عن وفاة شاب وإصابة اثنين، مع إتلاف مركبات ومنشآت.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يقود بسرعة زائدة، وثبت تعاطيه للمخدرات، ما دفع المحكمة لتجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

من ناحية أخرى، يستعد مخيون للمشاركة في "جودر 2" مع ياسر جلال، و"قبايل الصخرة"مع محمد رياض، كما يظهر في فيلم "الغربان" بجانب عمرو سعد ومي عمر.