طليقة فائق حسن .. مارتا حامد تخوض أولى تجاربها التمثيلية في "ابن الباشا"

ميرنا وليد - بيروت - تدخل مارتا حامد، طليقة الشاعر العراقي فائق حسن، عالم التمثيل عبر مسلسل "ابن الباشا" المقرر عرضه في رمضان 2025. وظهرت في مقطع ترويجي بشخصية عازفة بيانو، مشوقة متابعيها عبر حسابها بتعليق غامض.

يدور المسلسل في إطار تشويقي حول صراع بين إبني مسؤولين، أحدهما محقق نزيه والآخر يستغل نفوذه للفساد، ويشارك في بطولته بكر خالد، هند نزار، أنعام الربيعي، سامان العزاوي، سيف الشريف، ومن إخراج جوليان معلوف، وعن دورها، وصفت حامد شخصيتها بالصادمة والمعقدة، مؤكدة أنها ستكشف عن موهبتها التمثيلية لأول مرة .

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