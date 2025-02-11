ملك أحمد زاهر تكـ شف سبب فقدان وزنها وخلافها مع شقيقتها ليلى

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر، عن معاناتها من إكتئاب شديد تسبب في فقدانها للوزن بشكل ملحوظ، إذ إمتنعت تمامًا عن تناول الطعام، وإعتمدت فقط على شرب الماء لمدة شهر كامل، وأكدت أن هذه العادة أثرت على صحتها، وجعلتها تبدو وكأنها مريضة، ما دفعها لاحقًا إلى اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة تحت إشراف طبي.



كما تحدثت ملك عن خلاف حاد مع شقيقتها الفنانة ليلى أحمد زاهر، أدى إلى انقطاع التواصل بينهما لمدة خمسة أشهر، بسبب تدخل شخص، مشيرة إلى أن تلك الفترة كانت صعبة جدًا على كلتيهما، وأوضحت أن المصالحة حدثت بعد إجرائها عملية جراحية، إذ كانت أول كلماتها بعد خروجها من العمليات موجهة لشقيقتها، تعبيرًا عن حبها وإعتذارها.

تصريحات ملك أحمد زاهر جاءت خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا".

على الصعيد الفني، تشارك ملك أحمد زاهر في بطولة مسلسل "سيد الناس"، المقرر عرضه في شهر رمضان 2025، وهو عمل درامي إجتماعي، ويشارك في بطولة المسلسل الممثلون عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، خالد الصاوي، أحمد رزق، ومنة فضالي، تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.