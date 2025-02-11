تطور جديد في قضية طلاق محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. ما سبب تسريب هذه الشائعة؟

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، بيانًا للرد مجدداً على خبر طلاقها من الممثل الراحل محمود عبد العزيز، وقالت في البيان: "نحيطكم علمًا بأن الخبر الذى تداولته بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بالأمس والخاص بواقعة طلاقى من الفنان محمود عبد العزيز غير صحيح، وأنني فوجئت بما تم نشره ولم تصدر منى أى تصريحات في هذا الشأن، فزوجي المرحوم محمود عبد العزيز رحمة الله عليه فوق مستوى الشبهات وكان يتمتع بحب وشعبية جارفة داخل مصر وفى أنحاء الوطن العربى".

وأضافت: "كل ما في الأمر أن البعض زور بعض الأوراق من أجل الحصول على قطعة أرض والأمر محل تحقيق قضائي".

وكانت نفت بوسي شلبي أخبار طلاقها من محمود عبد العزيز قبل وفاته، مؤكدة أنها أرملة بحسب بطاقتها الشخصية، والتي هي سارية المفعول.