المعجبون قلقون بعد منشور غامض لزوجة جاستن بيبر… اقرأ التفاصيل

أصبح زواج جاستن بيبر وهايلي بيبر مصدر تدقيق جديدًا، إذ تأتي هذه التّكهّنات بعد منشور غامض نشرته هايلي على إنستغرام، يعتقد العديد من المعجبين أنّه يشير إلى صراعات في علاقتهما.

في التّفاصيل أنّ عارضة الأزياء نشرت مجموعة من الصّور الفوتوغرافيّة التي تضمّنت العديد من اللقطات العفويّة، ولكن رسالة واحدة برزت: “أنا لست كاملة. لقد تمّ رفضي. لا يزال لديّ هدف”.

وقد أدّت هذه الرّسالة، إلى جانب صور مثيرة لهايلي وهي ترتدي سترة مفتوحة من الأمام، إلى دفع المعجبين إلى التّساؤل حول حالتها العاطفيّة وديناميكيّة الزّوجَين.

وتأتي هذه التّدوينة وسط مخاوف متزايدة بشأن الصّحّة العقليّة لجاستين، التي كانت موضوع اهتمام متزايد في الأسابيع الأخيرة.

لقد لاحظ المعجبون مظهره الأشعث وسلوكه الكئيب في ظهوراته العامّة الأخيرة، وهو ما يتناقض مع مظهر هايلي الهادئ والمهندم.

وفي حين بذل الزّوجان جهودًا لتقديم جبهة موحّدة، وكان آخرها ظهورهما في رحلة عائليّة إلى “أسبن” وتبادل صور عاطفيّة، فإنّ التّوتّر الأساسيّ لا يزال واضحًا لبعض المراقبين.

ورغم هذه المظاهر، استمرّت الإشاعات حول زواجهما في اكتساب المزيد من الزّخم.

وتصف بعض التّقارير سلوك جاستن بأنّه متقلّب، ممّا يثير تساؤلات حول قدرته على التّعامل مع ضغوط الشّهرة.

وزعمت مصادر مقرّبة من الزّوجَين أنّ الصّحّة العقليّة لجاستن فرضت ضغطًا على زواجهما الذي دام ستّ سنوات، وأنّ هايلي واجهت صراعات مستمرّة في دعم زوجها خاصّة في المواقف العامّة.

أعرب المعجبون عن قلقهم بشأن حالة جاستن الصّحّيّة، وأشار الكثيرون إلى سلوكه “غير المقبول” في الأشهر الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، أعربت هايلي صراحة عن دعمها لجاستين، لكنّ المصادر تقول إنّ عبء صراعاته العاطفيّة يثقل كاهلها بشدّة.

وبينما يواجه الزّوجان هذه التّحدّيات، تستمرّ إشاعات الطّلاق في الانتشار، مدعومة بالتّكهّنات حول أنشطتهما خلال العطلة. كانت هايلي تقضي إجازتها في “أنغويلا” مع الأصدقاء، في حين كان جاستن غائبًا بشكل ملحوظ، ممّا أضاف المزيد من الشّكوك إلى أنّ علاقتهما تواجه صعوبات خطيرة.

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وعلى الرّغم من أنّ كليهما أظهر قدرة على الصّمود في مواجهة التّدقيق العام، لا تزال الأسئلة حول مستقبلهما معًا دون إجابة، ممّا يترك المعجبين يتساءلون عمّا إذا كان بإمكان “بيبر” التّغلّب على هذه العاصفة.