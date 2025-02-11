“الغرفة المُزدوجة” مسلسل تركيّ مقتبس عن الدراما الكوريّة… وهذه تفاصيله

تجهّز شركة MF التًركيّة، لمسلسل رومنسيّ كوميديّ بعنوان “الغرفة المُزدوجة” وهو مقتبس من المسلسل الكوريّ “King The Land”.

في التفاصيل، من المقرّر أن يُعرض المسلسل، على قناة NOW التّركيّة، ابتداءً من أواخر أذار/ مارس المقبل وسيستمرّ لنهاية فصل الصّيف المقبل.

يتناول المسلسل قصّة “نيلوفر”، التي تذهب لإجراء مقابلة عمل في فندق شهير و “كان”، الذي يعود إلى وطنه لاستعادة إرثه.

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العمل من كتابة عائشة أونر كوتلو التي كتبت مسلسلات: “الطّائر المبكر”، “أنت أطرق بابي”، “ما أجمل منك” من إخراج يوسف بيرحسن الذي نفّذ العديد من الأعمال النّاجحة منها: “كلّ ما يخصّ الزّواج”، “أنت أطرق بابي”، “الطّبيب المعجزة” وغيرهم.