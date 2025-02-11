بالفيديو- الشّرطة الهنديّة تطرد إيد شيران من حفل في الشّارع… إليكم ما حدث

حادث غير متوقّع للمغنيّ البريطانيّ إيد شيران في بنغالور بالهند أثناء إحيائه حفلًا موسيقيًّا مرتجلًا في إحدى أكثر مناطق المدينة ازدحامًا، أوقفته الشّرطة المحليّة. ولم يكن لدى المغنّي الإذن للقيام بذلك، وهو الأمر الذي نفاه عبر حسابه على إنستغرام.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التّواصل الاجتماعيّ شيران وهو يحمل ميكروفونًا في يده ويعزف على الغيتار خلال حفل موسيقيّ في الشّارع بالقرب من شارع تشيرش، أحد أكثر الأماكن ازدحامًا في بنغالور. وبينما كان المغنّي يغنّي الأغنية الأشهر في مسيرته الفنّيّة “Shape of You”، تدخّلت الشّرطة وأوقفت كلّ شيء بشكل كامل.

وقد حدث كل ذلك يوم الأحد 9 فبراير/شباط، ونقلت وكالة أنباء “أني” الهنديّة تصريحات نائب مفوض شرطة المدينة، شيكار تي تيكنانافار، الذي أوضح ما حدث: “جاء أحد أعضاء منظمي الحدث لرؤيتي وطلب الإذن بإقامة العرض في شارع ستريت سايد في شارع تشيرش. ورفضت منحه الإذن لأن شارع تشيرش مزدحم للغاية. ولهذا السّبب طلبوا منه إخلاء المكان”.

كان البريطانيّ في بنغالور في نهاية الأسبوع الماضي في جولته العالميّة التي تضمّنت حفلتَين موسيقيّتَين رسميّتَين. بالإضافة إلى هذين الحفلين، فقد قدم عروضه في مدن بوني وحيدر أباد وتشيناي، وكلّها في الهند، مما أثار البهجة في قلوب المعجبين به.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

ويختتم البريطانيّ جولته في البلاد بحفلَين آخرين في شيلونج في الثّاني عشر من فبراير وفي نيودلهي في الخامس عشر فبراير. وقد قدّم مغنّون آخرون مثل كولد بلاي ودوا ليبا ومارون خمس حفلات في البلاد مؤخّرًا، ممّا ترك انطباعًا لا ينسى بين المعجبين بهم.