شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى بدر طليق ميرنا نور الدين فى فهد البطل مع أحمد العوضى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان مجدى بدر تصوير دوره فى مسلسل فهد البطل بطولة الفنان أحمد العوضى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2025، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج سينرجى، حيث يجسد مجدى بدر شخصية هاشم الجاحد طليق الفنان ميرنا نور الدين، لكنه ينجب منها ابنة، وتدور الأحداث في بينه وبين فهد البطل فى إطار من الانتقام والتشويق.



مجدى بدر

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرون.

يشار إلى أن مجدى بدر عرض له مؤخرا مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة اسعاد يونس، وشارك في بطولة العمل كلا من حمزة العيلى، نور محمود، ايناس كامل، سمر علام، محمد كيلانى، محمود البزاوى، وأخرون، إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد عبد العزيز.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.