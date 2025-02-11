شكرا لقرائتكم خبر عن "اسمك حلو أوى".. هذا ما قاله أمير عيد للطفلة جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد السوشيال ميديا موقفا نبيلا للفنان أمير عيد، حيث كان يجلس في أحد الكافيهات وتفاجأ بأصغر معجبة، حيث رحب بها أمير وتجاوب معها ما أدخل السعادة على الطفلة، وهو الموقف الذي تداوله الجمهور فرحين بطريقة استقبال أمير للطفلة وتعامله معها.

كشفت زينة إيهاب، والدة الطفلة جميلة، تفاصيل الفيديو في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلة: "كنا في كافيه يوم الأحد الماضى وبالصدفة وجدنا أمير عيد يجلس بعيدا وبنتى جميلة أصغر معجبة له ولديها 6 سنوات، قولتلها شايفة مين هناك، وكانت عاوزة تروح تسلم عليه وكانت مكسوفة، وبعد كده راحت سلمت عليه وصورت الفيديو وقال لها اسمك حلو أوى يا جميلة، وردت عليه أنا بحب أغنيتك جيمس دين ونفسى لما أكبر أكون مغنية زيك وبحب أغنى في البيت، ورد عليها أنا كمان بحب في البيت أغنى وأدندن زيك يا جميلة، وكان قمة في الاحترام، ونزلت الفيديو ولقيته بقى تريند والكل بيتكلم عليه".

وآخر أعمال أمير عيد هو ألبوم "روكسى" وطرحه فى موسم الصيف، وروكسى مينى ألبوم ضم 5 أغنيات تم طرحها من خلال 3 فصول لعرض الحكاية، الفصل الأول وفيه الأغنية الأولى "حاجات جوايا"، والأغنية الثانية "اسمك إيه"، وتم تصوير الأغانى على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف.