شكرا لقرائتكم خبر عن "قلت طالق" تفاصيل أغنية شريف إسماعيل الجديدة فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب شريف إسماعيل من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "قلت طالق"، من كلمات محمد حامد، وألحانه، وتوزيع موسيقى فراس عودة، ومكس وماستر محمود علاء، ودولبي ميكس وماستر المهندس عصام السحرتي، الكليب من إخراج أحمد الانفوشي، ومن إنتاج لبيرم المرغني وشريف إسماعيل، ومن المقرر أن يتم طرحها في عيد الحب.

وكانت آخر أعمال شريف إسماعيل أغنية من ألحانة مع المطرب فريد، تحمل اسم "عابر سبيل"، من كلمات عصام حسنى، وتوزيع موسيقى محمد مجدى، ومن إخراج أحمد علاء الجندى.

فى سياق آخر أجرى تليفزيون الخليج 365 لقاء مع المطرب شريف إسماعيل، والذى تحدث عن نجاح أغنيته "سلام كبير"، كما تحدث عن بداياته فى برنامج "صوت الحياة".

وقال شريف خلال اللقاء الذى أعدته وقدمته جرمين شلبى، حول فكرة أغنية سلام كبير "اغنية سلام كبير معمولة أنها فكرة خفيفة، فأغلب الاغانى اتعملت عن محافظات لكن أغنية تضم مناطق بالقاهرة، فهذا أمر جديد، عشان كده لما اتعرضت الأغنية عليا عجبتنى الغنوة".

وعن حبه للغناء أو التلحين أيهما أكثر قال، "الغنا هو اللى طغى عليا أكتر لأن مراحل النجاح البارزة فى حياتى كانت للغناء.. الغناء هو المسيطر عليا أكتر والأساس عندى الغناء، أما التلحين فحاجة بعرف أعملها، وبحبها، لكن الغناء حاجة متمكن منها، ومسيطرة على حياتى أكتر".