في ذكرى وفاته: ماذا قال النجوم عن علاء ولي الدين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:23 مساءً - تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان علاء ولي الدين، الذي حفر اسمه في قلوب الكثير من محبيه، وكذلك أصدقائه في الوسط الفني على الرغم من قصر مشواره الفني، لكنه خلال هذه الفترة قدم عددًا من الأعمال الفنية التي ما زال الجمهور يتابعها حتى الآن.

ارتبط الفنان علاء ولي الدين بعلاقة صداقة قوية مع عدد من نجوم الوسط الفني لعل أبرزهم كريم عبد العزيز، محمد هنيدي، أشرف عبد الباقي، وغيرهم.

كريم عبد العزيز وعلاء ولي الدين حالة خاصة

من أشهر أصدقاء الفنان الراحلهو الفنان كريم عبد العزيز الذي دائماً يصفه بكلمة "أخويا"، وتحدث عن صداقتهما في عدد كبير من اللقاءات، ومن أبرز الأمور التي كشفها كريم عن صديقه الراحل هو أنه تعلم منه قراءة دعاء وأذكار معينة قبل صعوده على المسرح، ويعتبر هذا الأمر واحداً من أسرار نجاحه وقبوله عند الجمهور.

رحيله صدمة كبيرة لهنيدي

رحيلأول أيام عيد الأضحي بشكلٍ مفاجئ كان صدمة كبيرة للجميع، وتحديداً الفنان محمد هنيدي الذي أكد أنه من شدة المفاجأة عاش لمدة 3 أشهر في حالة صدمة لا يبكي ولا يعمل وليس لديه الرغبة في أداء أي شيء، وأكد أنه حتى الآن لا يوجد شخص يملأ مكانه كصديق.

وروى أيضاً عن تفاصيل تعارفهما قائلاً: "تقابلنا في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان يسمع من كل الناس عن واحد قصير دمه خفيف، وأنا أسمع عن واحد تخين دمه خفيف، ومن يوم ما تقابلنا إما إني أكون في بيته أو يكون في بيتي".

أشرف عبد الباقي أقرب الأصدقاء

يُعتبر أشرف عبد الباقي واحداً من أبرز أصدقائه المقربين، وأكد على ذلك في عدد من اللقاءات الفنية التي ظهر فيها وقال عنه: "حتى وقتنا هذا ومن وقت وفاةأي حد بيسألني مين أقرب صديق ليك في الوسط بقول له، لأنه ما كانش يوم بيعدي من غير ما نتكلم أو نروح لبعض التصوير فما كانتش صداقة عادية لكن كانت عيلة وعلاقة أسرية".

وأكد أنه قبل رحيله بساعات جمعتهما مكالمة هاتفية تحدث فيها عن رحلته في البرازيل وتفاصيل الأضحية، مشيراً إلى أنه كان يحرص دائماً على ذبح الأضحية في العيد، وكذلك الذبح في بداية أي عمل فني يبدأ تصويره ويحرص على توزيع اللحم على كل القائمين على العمل.

محمود عبد المغني وأولى تجاربه الفنية مع علاء ولي الدين

الفنان محمود عبد المغني خاض أولى تجاربة الفنية في فيلم عبود على الحدود مع الراحل علاء ولي الدين، وأكد أنه تعلم منه الكثير خلال هذه التجربة، وتحدث عن تعاونه معه قائلاً: "الراحل حالة خاصة وكان كريمًا جداً وبينه وبين ربنا عمار وخدت نصائح كتير منه، وهو دمه خفيف سواء أمام أو خلف الكاميرا".

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