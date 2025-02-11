عبدالله الرويشد بظهور جديد من خلال عمل وطني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:23 مساءً - بظهور جديد، أفرح وأبهر جمهوره ومحبيه ومتابعيه، شارك الفنان الكويتي عبدالله الرويشد بأغنية وطنية؛ بمناسبة احتفالات الكويت في شهر فبراير باليوم الوطني.

ونشر الرويشد على "ستوري إنستغرام" عدداً من الفيديوهات لمشاركته وعودته بعمل وطني مع عدد من الفنانين، منهم مصطفى أحمد وإبراهيم دشتي، وعلّق أيضاً الرويشد عبر حسابه على منصة X على مشاركته الوطنية وعودته من جديد للغناء بعمل وطني، وكتب: "العيد شوفتكم يا زين بلادي يا كويت".

كما شارك الفنان إبراهيم دشتي صوراً وفيديوهات له وهو مع الفنان عبدالله الرويشد، وعلّق وكتب: "من قدّي ومن قدّي يوم كان حلماً وتحقق مشواري بخطى ثابتة، لكن كل عمل يعطيني بدل الخطوة خطوتين، الغالي وحبيبي بوخالد الفنان عبدالله الرويشد الله يعطيك الصحة والعافية يا أجمل قلب".

حالة عبدالله الرويشد الصحية

كان الفنان عبدالله الرويشد قد أصيب بشهر فبراير 2024 بجلطة دماغية، دخل على إثرها العناية المركزة في مستشفى جابر الأحمد بالكويت، بعدها انتقل إلى ألمانيا للعلاج، وأثناء تواجده للعلاج، فاجأ جمهوره بشهر يوليو من نفس العام بإطلاقه لأغنية "ما قلتلك"، وكان بصحبة المخرج الكويتي أحمد الدوغجي.

وفي شهر أكتوبر من العام نفسه، عاد إلى الكويت باستقبال كبير من الفنانين والمسؤولين والجماهير.

تكريم عبدالله الرويشد بـ Joy Awards

تكريم عبدالله الرويشد بمهرجان فبراير

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وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، قد كرّم الفنان الكويتيبجائزة "الإنجاز مدى الحياة"، في حفل "Joy Awards"، بحضور عدد من الفنانين، منهم محمد عبده، أصيل أبو بكر، ورابح صقر.كما سيتم تكريم الفنانفي حفل خاص بـ"فبراير الكويت 2025"، بمشاركة نجوم الفن من الوطن العربي، بتنظيم وإشراف مجموعة روتانا للموسيقى، والمنتج المنفذ Eventcom، وذلك بتاريخ 21 فبراير2025 بحفل ضخم بعنوان "ليلة تكريم".

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