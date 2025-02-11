شاهدوا وصول محمد عبده الكويت وإجراء بروفات لحفله بمهرجان فبراير

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:23 مساءً - يتواجد الفنان محمد عبده بالكويت، وذلك لإحياء حفل ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت 2025، المقرر أن يُقام بتاريخ 14 فبراير من تنظيم وإشراف مجموعة روتانا للموسيقى، والمنتج المنفذ Eventcom، وذلك في قاعة "أرينا الكويت".

ونشر حساب روتانا لايف فيديو للفنان محمد عبده وهو يُجري بروفات برفقة المايسترو أمير عبد المجيد، وكتب: "انتي السماء من بروفات فنان العرب محمد عبده‬، ضمن مهرجان فبراير الكويت 2025".

كما نشر مجموعة من الصور لبروفات الفنان محمد عبده بالكويت برفقة المايسترو أمير عبد المجيد وكتب: "الله جابك ولا أنا قبلك حزين، من بروفات فنان العرب ‫محمد عبده‬، فبراير الكويت‬ 2025، روتانا لايف‬".

جدول حفلات فبراير الكويت 2025

https://www.instagram.com/p/DF592JLomuA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DF592JLomuA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DF592JLomuA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أما الحفلات المتبقية فهي كالتالي:

بتاريخ 13 فبراير: حفل فرقة ميامي وأحمد سعد.

بتاريخ 14 فبراير: حفل محمد عبده.

بتاريخ 19 فبراير: حفل ماجد المهندس.

بتاريخ 20 فبراير: حفل نبيل شعيل وأميمة طالب وأصيل أبوبكر سالم.

نشاطات قادمة للفنان محمد عبده.

هذا وقد ضم جدول حفلات فبراير الكويت 2025 (7 حفلات)، يُشارك بها ما يزيد على 13 فناناً، وقد أقيم منها حفل عبادي الجوهر، عايض يوسف، وحفل مطرف المطرف وآدم.

سيُحيي الفنان محمد عبده حفلاً قادماً بموسم الرياض بمشاركة عدد من النجوم، وهم الفنانة أنغام، الفنان ماجد المهندس، والفنانة أميمة طالب، وذلك بليلة عبد الرحمن بن مساعد وصادق الشاعر بتاريخ 26 فبراير 2025 على مسرح محمد عبده أرينا.

View this post on Instagram A post shared by Rotanalive (@rotanalive)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»