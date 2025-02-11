الإعلان عن الموعد الجديد لليلة الأميرعبد الرحمن بن مساعد وصادق الشاعر بموسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:23 مساءً - بعد أيام من إعلان الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد عن تأجيل ليلته الطربية الخاصة، والتي تحمل عنوان "عبدالرحمن بن مساعد، صادق الشاعر" إلى وقتٍ لاحق، والتي كان من المقرر أن تُقام في 7 فبراير 2025، أعلن حساب روتانا لايف عن الموعد الجديد لهذه الليلة، ونشر فيديو للأمير عبد الرحمن وهو يلقي عدداً من قصائده الغنائية، ومقاطع للفنانين المشاركين بالحفل، وهم يغنون أغاني من كلماته، وهم: الفنان محمد عبده، ماجد المهندس، أنغام، أميمة طالب، وأن الليلة ستكون بتاريخ 26 فبراير 2025، وتأتي ضمن حفلات موسم الرياض بنسخته الخامسة، وبتنظيم من روتانا.

وكتب الحساب: "ليلة الأمير عبدالرحمن بن مساعد‬ وصادق الشاعر، سنحتفي بالكلمة وأعذب الألحان في ليلة لا تُنسى، برفقة فنان العرب محمد عبده وصوت الحب ماجد المهندس وصوت مصر النجمة أنغام والنجمة أميمة طالب".

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حفلات مسرح محمد عبده أرينا

يُذكر أن الحفلات المتبقية بموسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا هي حفل الفنان رابح صقر بتاريخ 14 فبراير 2025، و"ليلة تكريم الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر"، وذلك بتاريخ 25 فبراير 2025.

وكان مسرح محمد عبده أرينا قد شهد عدداً من الحفلات بموسم الرياض لمجموعة من الفنانين، ومنهم الفنانة أصالة، نواف الجبرتي، نوال، عبادي الجوهر، فهد الكبيسي، وأميمة طالب، ماجد المهندس، راشد الفارس، عبد المجيد عبدالله، وحفلتين للفنان محمد عبده.

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