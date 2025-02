Five: فيلم تلفزيوني شاركت في إخراجه جينيفر أنيستون

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:23 مساءً - تُعد النجمة العالمية جينيفير انيستون Jennifer Aniston واحدة من أبرز الوجوه الأمريكية التي حققت شهرة كبيرة بالعالم وبشكلٍ خاص في الدراما التلفزيونية، كما أنها شاركت بعدد من الأفلام السينمائية التي لاقت نجاحًا لدى الجمهور حول العالم.

وتحتفل النجمة جينيفر أنيستون بيوم ميلادها والذي يوافق اليوم 11 فبراير، ونستعرض لكم بداياتها الفنية وتجربتها الوحيدة بعالم الإخراج السينمائي.

البداية في السينما والنجاح في Friends

بالنصف الأول من التسعينيات بدأت الفنانة الأمريكيةمسيرتها الفنية والتي جاءت من خلال السينما حيث شاركت ببطولة الفيلم السينمائي "Leprechaun" والذي تم عرضه عام 1992 وجاء الفيلم من تأليف وإخراج مارك جونز.

ومع منتصف التسعينيات جاء عرض الجزء الأول من المسلسل التلفزيوني الأشهر حول العالم "Friends" والذي شاركت ببطولته أنيستون وجسدت من خلاله شخصية "راشيل" وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا حول العالم وذلك على مدار عشر سنوات تم من خلالها 10 مواسم من المسلسل.



وخلال مسيرتها الفنية شاركت جينيفر أنيستون بالعديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والدراما التلفزيونية، ومن أبرز الأفلام التي شاركت ببطولتها "Picture Perfect – 1997، Office Space – 1999، Love Happens – 2009، We're the Millers – 2013" والعديد من الأفلام السينمائية والتي تنوعت ما بين الرومانسية والاجتماعية.

تجربة جينيفر أنيستون بالإخراج السينمائي

عام 2011 تم عرض الفيلم التلفزيوني "" الذي دارت أحداثه حول قصص مُختلفة لخمس سيدات تم إصابتهن بمرض سرطان الثدي وكيف أثر هذا المرض على حياتهن والعقبات اللاتي كان عليهن اجتيازها، ودارت أحداث الفيلم ما بين الدراما والكوميديا.

وقد شاركت النجمة جينيفر أنيستون بإخراج الفيلم مع 4 مخرجات أخريات وهن باتي جينكينز، أليشا كيز، ديمي مور، بينيلوبي سفيريس.

يُذكر أن آخر أعمال النجمة جينيفر أنيستون هو فيلم "Out of My Mind" والذي تم عرضه 2024، وشاركت خلال أحداثه بالأداء الصوتي وشارك ببطولة الفيلم روزماي ديويت، لوك كيربي وجاء الفيلم من إخراج أمبر سيلي.

