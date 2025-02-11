بالفيديو رابح صقر وبروفات لحفله بموسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:23 مساءً - يستعد الفنان رابح صقر لإحياء حفله بموسم الرياض بنسخته الخامسة، وظهر بفيديو له وهو يجري بروفات الحفل وبرفقته الرئيس التنفيذي لروتانا سالم الهندي، الحفل بقيادة المايسترو هاني فرحات، على مسرح محمد عبده أرينا، وذلك يوم 14 فبراير 2024، وبتنظيم من شركة روتانا.

و أعاد رابح صقر نشر فيديو له نشره حساب روتانا لايف وهو يستمع لأحد الألحان وعلق الحساب وكتب فيه: "عرفتوا الصولو من أي أغنية؟ من بروفة صقر الأغنية العربية"، كما نشر الحساب أيضًا عددًا من الصور لرابح صقر وسالم الهندي وكتب: "من بروفة صقر الأغنية العربية وبرفقته الرئيس التنفيذي الأستاذ سالم الهندي".

كما نشر الحساب منشورًا آخر وكتب فيه: "صقر الأغنية العربية الفنان ‫رابح صقر‬، جايكم بالمتعة والحماس والإحساس والإيقاع يوم 14 فبراير، ليلة الصقر‬ ضمن حفلات ‫موسم الرياض‬".

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آخر مشاركة للفنان رابح صقر

وكانت آخر مشاركة للفنان رابح صقر في حفل الفنان محمد عبده "فنان العرب والنجوم"، الذي أُقيم يوم الجمعة 31 يناير 2025، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن حفلات موسم الرياض. كما أحيا مع الفنانة نوال حفلاً في جدة، ضمن تقويم جدة، بتاريخ 10 يناير 2025، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وبتنظيم من شركة بنش مارك.

وكان من المقرر أن يقيم الفنان رابح صقر حفلاً ببداية موسم الرياض، وتحديداً في 29 نوفمبر 2024، ولكن بسبب وفاة ابن شقيقة الفنان رابح صقر، إثر حادث سير مأساوي، وإصابة ابنه الأكبر "صقر"، تم تأجيل الحفل، وأعلنت وقتها الشركة المنظمة للحفل "روتانا" عن تأجيل حفله بموسم الرياض، ونشرت منشوراً كتبت وقتها فيه: "جمهورنا الكريم لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة سيتم تأجيل ليلة رابح صقر "جلسة"، المقرر إقامتها يوم الجمعة 29 نوفمبر، ضمن حفلات موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا، إلى وقت لاحق، وسيتم إرجاع قيمة التذاكر للمحفظة الإلكترونية بشكل تلقائي". وعلّق حساب روتانا موسيقى، وكتب أيضاً: "تأجيل جلسة صقر الأغنية العربية رابح صقر، ضمن حفلات موسم الرياض‬، لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة".

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