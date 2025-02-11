ملك أحمد زاهر تتحدث لأول مرة عن سر رشاقتها وهذه مواصفات فتى أحلامها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:23 مساءً - تحدثت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن العديد من أسرارها المهنية والشخصية، حيث كشفت لأول مرة سر رشاقتها وفقدانها الكثير من وزنها، كما أوضحت مواصفات فتى أحلامها.

سر رشاقة ملك زاهر

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حلت ملك أحمد زاهر ضيفة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC"، مع الإعلاميتين مها الصعير وإيمان عز الدين، وخلال الحلقة كشفت عن سر رشاقتها وخسارتها الكثير من الوزن، حيث قالت: "جالي اكتئاب وقعدت فترة كبيرة مابكلش، بشرب مياه بس، ودا كان لمدة شهر تقريبًا، وخسيت أوي بس مش بطريقة صحية، ووشي دخل لجوا، والناس فكراني تعبت".

وأكملت ملك: "ولما بقيت كويسة رجعت آكل تاني، المشكلة لما بتخسي بطريقة غير صحية وترجعي تاكلي بتتخني فوراً، ولحقت نفسي بسرعة، وعملت دايت وروحت الجيم، واستخدمت أدوية للمساعدة في التخسيس لكن تحت إشراف طبيب".

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مواصفات شريك أحلام ملك زاهر

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كما كشفتعن مواصفات فتى أحلامها قائلة: " +الحنية أهم حاجة، ويجب أن يكون بيننا تفاهم ونكون أصحاب".

وتابعت: "بابا أعز صاحب ليا وهو بطلي المفضل، أنا عايزة أتجوز راجل زي بابا، نفسي أتجوز راجل زي أبويا نفس الحنية، وبيخاف عليا بجد ويدعمني وعايزني أنجح وأكبر، ومش عايزه يقلل مني، ويكون متفاهم ويحتويني لأني شخص حساس جدًا محتاج معاملة خاصة".

ملك أحمد زاهر تشارك في المارثون الرمضاني بـ "سيد الناس"

وتشاركوالدها الفنان أحمد زاهر في مسلسل "سيد الناس"، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول وجود مواجهات تجمع الأب بابنته أم سيكون لكل منهما خطاً درامياً بعيداً عن الآخر داخل العمل.

وتجسد ملك خلال العمل شخصية تُدعى "ميادة"، ويشارك في بطولة العمل كوكبة كبيرة من النجوم وهم عمرو سعد، إلهام شاهين،أحمد زاهر، خالد الصاوي، أحمد رزق، إنجي المقدم، بشرى، رنا رئيس، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد فهيم، سلوى عثمان، طارق النهري وتأليف ورشة قلم وإخراج محمد سامي.

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