نجوم بأكثر من زوجة في مسلسلات رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:23 مساءً - يظهر عدد من النجوم خلال مسلسلات رمضان 2025 متزوجين بأكثر من زوجة، وذلك حسب الخطوط الدرامية للأعمال المشاركين فيها، مع اختلاف الظروف التي جعلتهم يُقدمون على الزواج أكثر من مرة، حيث يُعد تعدد الزوجات من الأمور الحاضرة في الحياة الإجتماعية، وكذلك الدراما التليفزيونية ودائماً ما نشاهد ذلك في المسلسلات وتكون هذه الخطوط مؤثرة في السياق الدرامي.

مصطفى شعبان متزوج من زوجتين وتظهر ثالثة

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يُعد مصطفى شعبان أبرز الفنانين الذين يظهرون متزوجين أكثر من زوجة خلال موسم دراما رمضان 2025حيث يجسد في أحداث مسلسله الجديد "" شخصية حكيم كبير عائلته التي تعمل في تجارة الآثار بالصعيد، ولديه زوجتان الأولى صفا (دينا فؤاد) حب عمره منذ الطفولة وليزا الإسبانية (يارا قاسم) التي قابلته وأحبته وتطبعت بطباع الصعيد وخلال الأحداث تظهر زوجة ثالثة كان قد تزوجها عرفيًا في القاهرة.

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مسلسل "حكيم باشا" يشارك في بطولته إلى جانب مصطفى شعبان، كلٌّ من: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، يارا قاسم، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

خالد سليم يتزوج ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا

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أيضاً خالد سليم من الفنانين الذين يظهرون في دراما رمضان 2025 بأكثر من زوجة، وذلك خلالحيث يجسد شخصية رجل أعمال يدعى يوسف ومتزوج من ليل التي تلعب دورها ياسمين عبد العزيز، ويقرر الزواج سراً من رقية العسكري التي تجسد دورها الفنانة نيكول ساباً وبعد انكشاف أمره تقرر زوجته ليل الطلاق منه والدخول بعد ذلك في صراع معه هو وزوجته رقية.

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"وتقابل حبيب" من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، سلمى غريب، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي

خالد الصاوي بـ 3 زوجات في رمضان 2025

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وانضم خالد الصاوي لقائمة الفنانين المتزوجين أكثر من زوجة خلال موسم دراما رمضان 2025، حيث يظهر خلال أحداثمتزوجاً من الفنانة سلوى عثمان وهى والدة عمرو سعد، كما أنه متزوج من امرأة ثانية وتلعب دورها الفنانة إلهام شاهين ومع توالي الأحداث تظهر زوجة ثالثة كان قد تزوجها في السر وتجسد دورها الفنانة جوري بكر التي تحضر إلى منزله بعد وفاته وتُبلغ أبنائه بأنها زوجته وستشاركهم في الميراث.

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مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، أسما سليمان، إنجي كيوان، إسماعيل فرغلي، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لمحمد سامي و إنتاج صادق الصباح.

صبري فواز متزوج من سما إبراهيم وجيهان خليل

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الفنان صبري فواز يظهر كذلك خلال أحداثمتزوج اثنين، الأولى سما إبراهيم التي تزوجها بعد دخول منافسه، زوجها محمد هنيدي في غيبوبة لمدة 20 سنة مع فقدان الأمل في استفاقته مرة أخرى، أما الزوجة الثانية فتجسد دورها الفنانة جيهان خليل، ويجمع فواز بين الزوجتين في منزل واحد وسط مفارقات كوميدية داخل هذا المنزل.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، صبري فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدي، تامر فرج، ألحان المهدي، هناء الشوربجي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios.

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