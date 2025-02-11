بروفات مكثفة لليلة الموسيقار عمر خيرت بموسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:23 مساءً - يستعد الموسيقار عمر خيرت لليلة استثنائية لتكريمه بموسم الرياض بنسخته الخامسة، وذلك يوم الخميس 13 فبراير 2025، ويقود الأوركسترا المايسترو وليد فايد والمايسترو Matthew Freeman، على مسرح بكر الشدي، في البوليفارد ستي. وقد وصل عمر خيرت إلى الرياض قبل أيام لإجراء بروفات هذه الليلة والمشاركة بها.

ونشر حساب شركة بنش مارك فيديو لعمر خيرت وكتب: "بروفات ليلة ‏الموسيقار الكبير عمـر خيرت".

آخر نشاطات عمر خيرت

وكانت آخر نشاطات الموسيقار عمر خيرت بمملكة البحرين قبل أيام في أمسية مع أوركسترا البحرين الفيلهارمونية بقيادة المايسترو مبارك في مسرح البحرين الوطني ضمن مهرجان ربيع الثقافة. كما أحيا حفل ليالي السعديات في الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في أبو ظبي، وأيضاً تواجد في جائزة صناع الترفيه في JOYAWARDS وقدم جائزة الإنجاز مدى الحياة لهانز زيمر، وشارك مؤخراً في حفل مكتبة الإسكندرية.

وكان آخر حفل له بالمملكة العربية السعودية في موسم جدة 2024 بليلة أقيمت تحت عنوان "ليلة الأحلام"، على خشبة مسرح "عبادي الجوهر أرينا"، بمصاحبة أوركسترا ضخم يقوده المايسترو وليد فايد، وشاركته بالحفل الفنانة آمال ماهر.

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