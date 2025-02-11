صابرين تكشف عن رأيها في سيمون: مش بتتفذلك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:23 مساءً - كشفت الفنانة صابرين عن كواليس مسلسلها الأخير "إقامة جبرية" والذي حقق ناجحًا كبيرًا وقت عرضه وتصدر ترند مواقع التواصل الأجتماعي مع الفنانة هنا الزاهد.

صابرين: محمود البزاوي عشرة عمر وسيمون مش بتتفذلك

حلت النجمة صابرين ضيفة الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، وخلال الحلقة كشفت عن كواليس مسلسلها "إقامة جبرية"؛ وعن رأيها في عدد من النجوم المشاركين لها في العمل من بينهم محمود البزاوي وسيمون، حيث قالت: "محمود البزاوي دا عشرة عمر، عملت معاه فيلم قديم أوي اسمه "ياناس ياهو" كان أول مرة يطلع؛ ومراته صديقتي، ومحمود من الممثلين الذين يمتلكون خبرة كبيرة ودمه خفيف ومصري أوي، فهو زميل رائع وممثل قوي جدًا".

كما أضافت صابرين قائلة: "أنا أريد أحيي سيمون، بقت تقيلة جدًا في التمثيل، ولما شفت المشهدين ليها أنا قولت برافو سيمون، وتمثيلها هو اللي بحبه أنها مش بتتفذلك ولكن من جواها حساس جدًا، والاحساس دا بان جامد أوي".

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مسلسل "إقامة جبرية"

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قدمت الفنانة هنا الزاهد الدراما الاجتماعية النفسية خلال مسلسل "إقامة جبرية" من خلال شخصية "سلمى" التي تعمل طبيبة صيدلانية وتتعرض لصدمة كبيرة بعد وفاة زوجها، الأمر الذي يجعلها تتردد على عيادة الطبيبة النفسية عايدة وتُجسد دورها صابرين، وتتعرف إلى موسى ابن الطبيبة عايدة والذي يلعب دوره محمد الشرنوبي، وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة، ويشارك في بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم وهم ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، أحمد والي، جلا هشام، محمد دسوقي، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

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