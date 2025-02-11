موعد حفل آمال ماهر في مسرح دبي أوبرا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:23 مساءً - شاركت الفنانة آمال ماهر جمهورها موعد حفلتها القادمة في الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في دبي بتاريخ 24 أبريل 2025، على مسرح دبي أوبرا، وتم إعادة نشر بوستر الحفل الذي كُتب فيه: "ترقّبوا حفل ملكة الغناء العربي آمال ماهر على مسرح دبي أوبرا يوم 24 أبريل!".

آخر نشاطات الفنانة آمال ماهر

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آخر حفلات للفنانة آمال ماهر

تستعد أيضاً الفنانة آمال ماهر الفترة القادمة لإحياء حفل بمملكة البحرين وذلك بتاريخ 13 فبراير 2025 على مسرح البحرين الوطني. كذلك ستقدم حفلاً بمصر بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك يوم الخميس 20 فبراير.وكانت الفنانةقد أحيت حفل رأس السنة في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 وذلك على مسرح قاعة مرايا. كما قدمت حفلاً آخر بالسعودية، وذلك في الأحساء بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94 بقيادة المايسترو تامر فيضي، كما أحيت حفلًا بمدينة جدة بقيادة المايسترو وليد فايد، وحفلًا آخر بالكويت بقيادة المايسترو تامر فيضي أيضاً.

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