صابرين تكـ ـشف كيف خسرت كل الوزن الزائد

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية صابرين عن سر رشاقتها، وكشفت كيف خسرت الكثير من وزنها.

وقالت صابرين خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "كنت حد تاني قبل ما أخس بس تصدقي كنت أحلى وأنا تخينة، كنت بطة وفي خدود، لكن في الحقيقة الخسسان كان مراحل وراء بعض واخدتها واحدة واحدة، ولكن اللي يشوفني حاليا في الكاميرا بيشوفني تخينة لكن أنا في الحقيقة أخس لأنني من الناس اللي بتبان ضخمة في الكاميرا".

وأضافت: "من زمان أخدت قرار إني أخس، ولكن كان طول الوقت بحاول أخس وأرجع، وعندما توقف الحرق استخدمت وسائل منها الحقن شوية، ومش كتير وتحت إشراف طبي ولما مشيت كويس معايا عملت توقف عنها".

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