ميرنا وليد - بيروت - أطلق الممثل والإعلامي اللبناني وسام حنا أغنيته الجديدة "أنا المعلّم"، ويشاركه غناءها الفنان السوري طارق الأطرش.

العمل كلمات وألحان طارق الأطرش، وأخرج الكليب سامر يزبك، واستمر التصوير لمدة ثلاثة أيام في عدة مواقع داخل لبنان.

الأغنية مخصصة لبرنامج "أكرم من مين"، الذي قدّمه وسام حنا خلال شهر رمضان الماضي على شاشة الـ LBCI، وحقق البرنامج نسبة مشاهدات عالية، وتصدر الترند طوال الشهر.

ويطل وسام حنا في شهر رمضان المقبل بموسم جديد من البرنامج.

ومنذ أن تم طرح الأغنية، تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وعبر المتابعون عن اشتياقهم للبرنامج وحماسهم للموسم الجديد.

كانت هذه تفاصيل خبر وسام حنا يدخل عالم الغناء .. ويستعد لموسم جديد من " أكرم من مين " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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