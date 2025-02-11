إحسان الترك معرّض لبتر ساقه.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت زوجة الممثل المصري إحسان الترك، عن تراجع حالته الصحية خلال الأيام الأخيرة، وإصابته بإنسداد في الشرايين بسبب كثرة التدخين، ووجوده في أحد المستشفيات.
وقالت الزوجة إن الممثل أصيب بغرغرينا وهو معرض لبتر ساقه، وذلك بسبب انسداد في الشرايين، بسبب إدمانه على تدخين السجائر، وطلبت من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل.
وكان إحسان الترك قد تصدر الترند، بعد أن ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بحالة صحية بائسة، كما أشار إلى أنه باع كل أثاث منزله، لتأمين حاجاته، بعدما تراجع وضعه، ولم يبقَ لديه سوى سرير وكرسي فقط.
ولفت إحسان الترك، إلى أنه معرض للطرد من منزله في آخر هذا الشهر.
ورغم وضعه الصعب، قال الممثل إنه بأشد الحاجة إلى التمثيل، من أجل تسديد كل الدفعات المتوجبة عليه، إذ كان قد صرح سابقاً، بأنه لا يعرض عليه أي شيء منذ سنوات ولا يعمل، مؤكداً "هناك مؤامرة لإبادة جيلي وكثير من فنانين جيلي مبيشتغلش ومش مكفي بيته".
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