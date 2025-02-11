ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها البكر بأجواء طفولية مميزة

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بعيد ميلادها إبنها البكر جايدن، بأجواء طفولية مليئة بالفرح والمرح.

وشاركت ميريام الجمهور مقطع فيديو، وثقت من خلاله أجواء الحفل، وعلقت قائلة: "ينعاد عليك يا حبيب قلبي، الله يبعتلك إيام حلوة انت وكل أولاد جيلك، انتوا جيل المستقبل، انتو أمل لبنان".

وكانت ميريام فارس قد وثقت أجواء عائلية رائعة قضتها مع زوجها رجل الأعمال داني متري وإبنيهما.

وشاركت ميريام متابعيها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي، لقطة نادرة لزوجها داني متري، ظهر فيها وهو يحمل أحد إبنيهما في مكان مخصص لألعاب الأطفال.

ولم تظهر ميريام وجه زوجها، إذ كان يرتدي قبعة سوداء، كما أنه أخفى وجهه بذراعه.

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