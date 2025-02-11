شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تكشف حقيقة تقديم جزء ثان من مسلسل إقامة جبرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة صابرين عن رأيها فى تقديم جزء ثانى من مسلسل "إقامة جبرية"، والذى انتهى عرضه منذ أيام على منصة Watch It.

وخلال لقائها فى برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON، قالت صابرين: "أنا بصراحة مش من أنصار الأجزاء التانية وحتى كمان كانت هنا الزاهد مش من أنصار الأجزاء التانية، لكن قفلة الحلقة الأخيرة بصوت نفس هو أدى معنى أن "عايدة" ارتاحت، وفي ناس فهمتها أن سلمى صحيت تاني عشان تطلع وتعمل حاجات تانية، وده يرجع للكاتب ولو فكر في كتابة جزء ثاني لا بد أن يكون أقوى من الأول".

وتابعت في حديثها: "لو في جزء ثانى يبقى الأحداث تبقى أقوى ومتصدق، ممكن يتعمل جزء ثانى وأنا مش فيه بس المهم يكون متصدق، يعني ممكن ترجع وتعمل قصص مع ناس آخرين".

وأشادت صابرين خلال الحلقة، بدور النجمة هنا الزاهد في شخصية "سلمى" بالمسلسل قائلة: "من أول يوم رأيتها، أخبرتها أن هذا الدور سيكون علامة فارقة في حياتها، وقلت لها: خدي بالك من كل مشهد"، وأضافت: "أنا أحب هنا جدًا كممثلة، وشاهدت لها دورًا في مسلسل "أبو جبل"، ووجدتها ممثلة موهوبة، بداخلها شيء مميز".

وكشفت صابرين عن نصائحها لهنا الزاهد قبل أداء شخصية "سلمى"، قائلة: "قلت لها: هنا، أنتِ موهوبة، ركزي في مشاهدكِ ودوركِ، لأنه مختلف تمامًا عن كل ما قدمتيه من قبل".

وتابعت: "رغم أنها كانت تمر ببعض الظروف، إلا أنها كانت مجتهدة جدًا في كواليس العمل، تناقشني في كل مشهد، وتسألني: "هل هذا جيد أم أعيده؟"، وكنت أشجعها وأقول لها: كمّلي".

وعن سر ملامحها في دور الدكتورة عايدة، من حيث لون شعرها الأشقر، وملابسها، والشخص المسئول عن اختيار الإطلالة، كشفت صابرين أن المخرج أحمد سمير فرج والاستيالست هما من حددا الشكل النهائي للشخصية.

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقى، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.