شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر حفل مروة ناجى فى الأوبرا بمناسبة عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دار الأوبرا المصرية عن نفاد تذاكر حفلة عيد الحب التى ستحييها النجمة مروة ناجى يوم الخميس الموافق 13 فبراير على مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر، وتقدم مروة ناجى خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها الخاصة وبعض أغانى نجوم الزمن الجميل التى تتميز بها مثل أغانى وردة وأغانى الموسيقار بليغ حمدى.

من ناحية أخرى طرحت الفنانة مروة ناجى بوستر أولى أغانى ألبوماتها الغنائية الجديدة، وذلك استعدادا لطرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الإلكترونية قريبا.

حمل اسم أول أغنية من ألبوم مروة ناجى الجديد "أنا مش قد غيابك" والتى تعاونت فيها مع الشاعر خالد تاج الدين وألحان مدين وتوزيع خالد نبيل وميكس وماستر هاني محروس، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج أحمد أسامة.

يذكر أن الفنانة مروة ناجى كانت قد شاركت مؤخرا فى احتفالية عيد الشرطة بعرض مسرحى غنائي بعنوان مصر خط أحمر، وقالت عنها "عشت أيام تاريخية، وكلي فخر بتلك اللحظات الاستثنائية لغنائي وتمثيلي بمسرحية مصر خط أحمر فى حفل عيد الشرطة 73، أمام فخامة الرئيس.. ستظل تلك التجربة خالدة في الذاكرة ولا يمكن نسيانها".