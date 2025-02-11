أحمد السالم ينتقد بسمة بوسيل بعد حديثها عن طليقها تامر حسني

ميرنا وليد - بيروت - انتقد الفنان أحمد السالم حديث الفنانة بسمة بوسيل تجاه زوجها السابق الفنان تامر حسني، اذ قال: "منو كان يعرفها أصلاً، بنى حياتها وضبطها وأبو عيالها، وأنا مع تامر حسني لان إذا أنا غلطت يمكن ربي ساتر علي تجي طليقتي تتكلم عني قدام الناس وعيالي".



وكان تفاجأ متابعو تامر حسني، بعدم وجود طليقته بسمة بوسيل، ضمن قائمة الحسابات التي يتابعها، إذ ألغى تامر متابعة بسمة.

وتفاعل رواد الإنترنت مع ردة فعل تامر، إذ اعتبرها البعض طبيعية، خصوصاً بعد تصريحات بسمة الأخيرة عن طلاقها من تامر.

