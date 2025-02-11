ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة لشقيقها أنس نصري بعد دخوله على خط الخلاف بينها وبين طليقها المخرج المصري طارق العريان، إثر حذفه أغنيتها "60 دقيقة حياة".

وشاركت أصالة الجمهور صورة لشقيقها، وعلقت: "أخي اللي مابلاقي من قلبه القمر ولا بلاقي من لطف حديثه وأخي لمّا بيعمل شي بيكون قوام كلّ شي بيعمله حب ولطف وذكا وكتير زعلت ماكنت معك بأوّل عرض بس الجايه أنا جنبك ياروح قلب أختك مبروك ياسندي الله معك يانور عيوني ياحليوه ياشيخ الشباب كلّ التّوفيق وكلّ النجاح يامحبوب ياطيّوب ياأخي أنيس روحي ياأنّوس ياغالي جدّاً جدّاً غالي وبتعرف إنّك غالي".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد دخوله على خط الخلاف بينها وبين طارق العريان.. أصالة توجه رسالة لشقيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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