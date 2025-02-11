ميليسا أصلي باموك تُطلق هذا الإسم على طفلها الأول

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة التركية ميليسا أصلي باموك عن اسم طفلها الأول، اذ أطلقت عليه اسم "ميلان"، وقد تلقّت التهاني من قبل المتابعين.
وكانت استقبلت ميليسا أصلي باموك، وزوجها اللاعب الدولي يوسف يازيجي طفلهما، في نفس اليوم الذي يصادف فيه عيد ميلاد يازيجي، اذ انه قام بنشر نشر صورة له وهو يمسك بيد طفله الصغير، وأرفقها بـ تعليق أعرب فيه عن فرحته الكبيرة بـ مولوده، قائلاً: "أجمل هدية عيد ميلاد". وبدورها أعادت ميليسا نشر الصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي.
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