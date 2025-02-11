هكذا جاء رد بسمة بوسيل على الإنتقادات التي طالت تصريحاتها

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل حالة من الجدل بين الجمهور في الفترة الأخيرة، بعد تصريحاتها حول فترة زواجها من الفنان المصري تامر حسني.



ومن بين الردود، وجه عدد من المتابعين الإنتقادات لـ بسمة، معتبرين أن حديثها ليس دقيق، ما دفعها للرد عبر حسابها الخاص، وقالت: ""عجيب كيف يُطلب من المرأة أن تصمت كي لا تهز صورة الرجل، لكن لا يُطلب من الرجل أن يتصرف بشكل لائق كي لا يكسر قلب المرأة. حين تتكلم المرأة بعد صمت طويل يُقال لماذا الآن؟ وحين تصمت يُقال لماذا لم تتكلم؟... المشكلة في قدرة البعض على سماع الحقيقة. ليست كل امرأة تتحدث نادمة، وليست كل امرأة تصمت راضية، أحياناً الصوت يأتي بعد أن يدفن الصبر وبعد أن تتحرر النفس من قيود الخوف أو التردّد...".