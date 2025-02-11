شكرا لقرائتكم خبر عن أهم محطات على حميدة فى ذكرى رحيله.. حقق مبيعات قياسية بـ"لولاكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم، مع ذكرى وفاة الفنان على حميدة، الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 11 فبراير عام 2021 بعد معاناته مع المرض، وذلك بعدما اشتهر "حميدة" بأنه واحداً من أشهر مطربى فترة الثمانينيات، فقد حقق نجاحاً كبيراً من خلال أغنية "لولاكى" الذى أصدرها عام 1988 بقيادة الموزع الموسيقى حميد الشاعرى إذ حققت مبيعات قياسية فى مصر والوطن العربى خلال هذا التوقيت حينما تم بيع أكثر من 6 ملايين نسخة.

علي حميدة ولد عام 1946 في مدينة مطروح، وبعد حصوله على الثانوية العامة، انتقل ليكمل تعليمه في الإسكندرية، والتحق بمعهد الموسيقى العربية سراً، وأخبر والده والأسرة أنه التحق للدراسة في معهد المعلمين ليصبح مدرساً، ثم انتقل لاستكمال تعليمه في المعهد العالي للموسيقى العربية، وتم تعيينه مدرساً للعود، وسافر للعمل في الكويت لمدة 3 سنوات، وبعدها عاد للعمل بالمعهد وحصل على الدكتوراة، وظل يعمل في معهد الموسيقى العربية إلى قبل مرضه ووفاته، ودرس آلة العود للعديد من الفنانين وكبار نجوم الغناء والموسيقى في مصر والدول العربية.

بعد ذلك أصدر على حميدة عدة ألبومات إضافية منها "كونى لى" و"ناديلى" وغيرها، وبعد ذلك اتجه للسينما والتمثيل من خلال أول بطولة له في فيلم سينمائي بعنوان "لولاكى" نسبة للنجاح المدمر الذي حققته هذه الأغنية، الأمر الذي دفع شركة الإنتاج لصناعة هذا الفيلم وكذلك له فيلم آخر بعنوان مولد نجم، وابتعد على حميدة بعن الأضواء بعد ذلك بسبب قضية الضرائب التى طالبته بتسديد حوالى 13 مليون جنيه.

أصيب على حميدة بفيروس سى الكبدى وكان من أوائل من تم علاجه بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج فيروس سى، وكان من أول المتعافين بعد حصوله على العلاج من مبادرة الرئيس، وتوفى على حميدة بمستشفى مطروح العام يوم 11 فبراير 2021.