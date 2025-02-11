صابرين تكشف كواليس مشاركتها في إقامة جبرية وتفاصيل زواجها من المنتج عامر الصباح

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 01:28 مساءً - حلت الفنانة صابرين ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، وتحدثت عن النجاح الكبير الذي حققته من خلال مشاركتها في دور عايدة من خلال مسلسل "إقامة جبرية".

مشاركتها في إقامة جبرية

أكدتفي البداية أنها قبلت المشاركة في هذا العمل كإنقاذ للموقف بعدما اعتذرت عنه فنانة أخرى بشكلٍ مفاجىء، وذلك لأنها كانت لا ترغب في التعاون مع زوجها عامر الصباح.

وأكدت أن الترشيح لهذا الدور جاء من قبل المؤلف أحمد عادل وليس زوجها، وقالت أن الأمر الذي جعلها تقبل المشاركة في المسلسل هو أن شخصية عايدة وأحداث العمل بأكمله خارج الصندوق، والمؤلف استطاع أن يقدم حبكة درامية مميزة.

قصة حب صابرين

كشفت الفنانة صابرين عن كواليس قصة حبها التي استمرت ثلاثين عامًا مع المنتج عامر الصباح، والتي تُوجت بالزواج، مؤكدة أن زواجهما مؤخراً كان صدفة، وعن تفاصيل علاقتهما قالت: "طلبني في مكالمة هاتفية، ورغم مرور ثلاثين عامًا على تلك القصة، إلا أن ذكرياتنا المليئة بالرقي والاحترام ظلت عالقة في ذهني، وعندما التقيت به بعد 35 عامًا، شعرت أنني عدت لسن الثامنة عشرة من عمري".

وأكدت صابرين أنه في بداية علاقتهما كان هناك بعض الاعتراضات من أبنائها لكن عامر الصباح بشخصيته الطيبة وحنانه كأب استطاع أن يحتوي الموقف.

تفاصيل مسلسل "إقامة جبرية"

قدمت الفنانة هنا الزاهد الدراما الاجتماعية النفسية خلالمن خلال شخصية "سلمى" التي تعمل طبيبة صيدلانية وتتعرض لصدمة كبيرة بعد وفاة زوجها، الأمر الذي يجعلها تتردد على عيادة الطبيبة النفسية عايدة وتُجسد دورها، وتتعرف إلى موسى ابن الطبيبة عايدة والذي يلعب دوره محمد الشرنوبي، وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة، ويشارك في بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم وهم ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، أحمد والي، جلا هشام، محمد دسوقي، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

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