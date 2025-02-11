روجينا توثق كواليس مسلسل حسبة عمرى وتتوعد أبطاله

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 01:28 مساءً - حرصت الفنانة روجينا على إدخال محبيها وجمهورها لحظة بلحظة في أجواء مسلسلها الجديد "حسبة عمري" الذي تخوض به الماراثون الدرامي الرمضاني والذي قارب على البدء

هكذا ظهر أبطال مسلسل حسبة عمري في كواليسه

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قررتنشر صورة من كواليسعبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت من خلالها برفقة الثنائي عمرو عبد الجليل ومحمد رضوان، حيث ظهر الجميع بملابس الشخصيات التي يقدموها، ولعل السمة البارزة في هذا الأمر المظهر الذي كان عليه محمد رضوان، فقد ظهر بإطلالة مختلفة بشعر أسود وقصة جديدة أعادته إلى سنوات شبابه.وجاء التعليق الذي أرفقته "روجينا" على الصورة يشير إلى دخولها في صراعات معهم: "الحلوين بزيادة اللى دمارهم على ايدى"، وأضافت: "بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضّلك وبفضلك مدد يارب مدد بلا عدد"

ومن بين النجمات اللاتي حرصن على تهنئة روجينا بهذا المسلسل الفنانة غادة عبد الرازق، من خلال وضع رسوم تعبيرية في تعليقها على هيئة قلوب حمراء وأخرى بهيئة ضاحكة دليل على إعجابها بماكتبته روجينا على الصورة التي نشرتها.

ويضم مسلسل "حسبة عمري" عدد آخر من النجوم وهم نادين، محمود البزاوي، رانيا فريد شوقي، نور قدري وآخرين وهو من إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت.

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آخر الأعمال الدرامية لـ روجينا

وكان للفنانةتواجد في الموسم الدرامي الرمضاني الآخير بمسلسل "سر إلهي" والذي ظهرت خلال أحداثه بشخصية "نصرة" وهي غير محبة للمال ومتزوجة وتتعرض للخيانة والغدر من أقرب الناس، ثم تقرر الانتقام ممن ظلمها، وشاركها البطولة أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، والعمل من إخراج رؤوف عبدالعزيز.

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