بدور العتيبي تكشف عن دورها بمسلسل الزافر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 01:28 مساءً - انتهت الفنانة بدور العتيبي من تجسيد دورها بمسلسل "الزافر"، والذي من المقرر أن يُعرض بالموسم الرمضاني 2025، وكشفت بدور العتيبي عن دورها الذي ستجسده بالعمل، وهو دور "أم حسن" وشاركت متابعيها صورة لها من العمل، وهي متقمصة الشخصية وترتدي ملابس وزياً يمثل المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وعلقت وكتبت: "انتظروا أم حسن في رمضان مع مسلسل الزافر على قناه السعودية ومنصة شاهد، مدير المشروع الأستاذ عبدالإله الهزازي، تأليف عثمان حجي، إخراج سيف شيخ نجيب".

أعمال قادمة للفنانة بدور العتيبي

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هذا وقد انتهت الفنانة بدور العتيبي أيضاً مؤخراً من تصوير مسلسل "عمتي نوير"، وهو عمل سيُعرض بالموسم الرمضاني 2025، بمشاركة نخبة من النجوم وتقع أحداثه في 30 حلقة، بطولة الفنانة مريم الغامدي، ريم الحبيب، زارا البلوشي، مريم عبد الرحمن، ومحمد الهاشم، بدور العتيبي.

قد ترغبين في معرفة بدور العتيبي لـ الخليج 365: أشجع أبناءنا وبناتنا الموهوبين.. وانتهيت من تصوير مسلسل عمتي نوير

آخر عملين عُرضا لبدور العتيبي

عُرض عدد من الأعمال الفترة الماضية كان منها مسلسل "طاش العودة" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد القفاص، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عنبر الدوسري، سامي الفليح، ومن بطولة الفنان ناصر القصبي، عبدالله السدحان، راشد الشمراني، محمد الطويان، يوسف الجراح، بشير الغنيم، وجاءت أحداثه في إطار درامي كوميدي وتحدث عن قضايا ومشاكل المجتمع السعودي بشكلٍ خاص، من خلال حلقات منفصلة متصلة تتضمن الحسد والابتزاز، وما يحدث في المصالح الحكومية من فساد وغيرها من المواضيع.

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وأيضاً مسلسل "مجمع 75" وهو من إخراج تامر بسيوني، حيدر سمير، علي الشويقعي، ومن بطولة الفنانة غادة الملا، عبدالمنعم رياض، إنجي سلامة، سارة الحربي، ندى إبراهيم، رنا جبران، سمير الناصر بالإضافة إلى آخرين، وتدور أحداثه في إطار من الدراما والجريمة، حيث يتناول المسلسل قصص خمس عائلات داخل مجمع سكني وتتوالى قصصهم.

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