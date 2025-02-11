القصر الملكي السويدي يكشف عن اسم وأول صورة لابنة الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 01:28 مساءً - في اليوم السابع من الشهر الحالي، شارك الديوان الملكي السويدي خبر ولادة الأميرة صوفيا زوجة الأمير كارل فيليب- ابن الملك كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا- طفلتهما الرابعة، بدون التطرق لاسم الطفلة. وما لبث القصر الملكي إلا أياماً معدودة؛ ليشارك اسم الطفلة وأول صورة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الأميرة صوفيا والأمير كارل فيليب يقدمان أميرتهما الصغيرة

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كشف الحساب الرسمي للعائلة المالكة السويدية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام أول صورة لابنة الأميرة صوفيا والأمير كارل فيليب، واسمها الذي لم يتم الإعلان عنه وقت إعلان ولادتها، حيث أطلق الزوجان الملكيان على ابنتهما اسم الأميرة "إينيس ماري ليليان سيلفيا".

في الصورة، ظهرت الأميرة إينيس نائمة على جانبها تحت بطانية، بينما ترتدي زياً أبيض ووردياً. ويتخذ هذا الاسم مكانة مهمة لدى العائلة المالكة؛ إذ يكرم جدتي إينيس: والدة الأمير كارل فيليب؛ الملكة سيلفيا، ووالدة الأميرة صوفيا؛ ماري.

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ترتيب الأميرة إينيس في خلافة العرش

بولادة الأميرة إينيس، أصبح لديها مكان في خط خلافة العرش السويدي، فهي تحتل حالياً المركز الثامن خلف إخوتها الكبار.

ووفقاً للعائلة المالكة، مُنحت الأميرة إينيس دوقية فاستربوتن، لكنها لم تعد تحمل لقب "صاحبة السمو الملكي" بعد التغيير الذي أجراه الملك كارل غوستاف في عام 2019 والذي جرد العديد من أحفاده الذين لن يُتوقع منهم أداء واجبات ملكية في المستقبل من اللقب، الأمر الذي اعتبره الأمير كارل فيليب من القرارات الإيجابية يسمح لأولاده بالحصول على خيارات أكثر حرية في الحياة.

الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا يستقبلان مولودتهما الرابعة

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شارك الحساب الرسمي للعائلة المالكة السويدية عبر إنستغرام، خبر استقبال الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا ابنتهما الرابعة من خلال بيان جاء فيه: "يسر مكتب المارشال أن يعلن أن صاحبة السمو الملكي الأميرة صوفيا، يوم الجمعة 7 فبراير 2025 في الساعة 13:10، وضعت ابنة بصحة جيدة في مستشفى داندريد".

وللزوجين ثلاثة أطفال آخرين: الأمير ألكسندر، الأمير غابرييل، والأمير جوليان. وُلد أول طفل للأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا، الأمير ألكسندر، في عام 2016. وُلد طفلهما الثاني، الأمير غابرييل، في عام 2017، ثم ابنهما الثالث، الأمير جوليان، في عام 2021.

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