دينا الشربيني تكشف مخاوفها من كامل العدد 3

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 01:28 مساءً - يواصل صناع مسلسل كامل العدد تصوير حلقات الموسم الثالث استعداداً لعرضه في الموسم الرمضاني لعام 2025.

تحديات كامل العدد 3

مؤخراً أجرت دينا الشربيني لقاء مصور كشفت من خلاله عن تفاصيل الموسم الجديد ومخاوفها من هذه التجربة خاصةً بعد نجاح الموسم الأول والثاني من العمل، وأكدتأن الجزء الجديد من العمل كان يحمل تحديات كبيرة، لكن مؤلفي العمل قاموا بكتابة حلقات مختلفة ومميزة، وذلك لأن الأبناء تغيرت مراحلهم العمرية وأصبحوا يمروا بتجارب ومشاكل مختلفة يتم مناقشتها خلال الحلقات.

وقالت دينا أن شخصية ليلى التي تقدمها خلال المسلسل من أقرب الشخصيات لقلبها، وأكدت أنها خلال هذا الموسم ستمر بالعديد من التجارب من الأولاد ستؤثر على شخصيتها بشكل كبير.

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مسلسل كامل العدد

ينتمي لنوعية الأعمال الإجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهرخلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.

مسلسل "كامل العدد ++"مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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