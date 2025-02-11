هدى حسين بمناسبة اليوم الوطني الكويتي تقدم عملاً بعنوان حب الوطن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 01:28 مساءً - شاركت الفنانة هدى حسين أفراح الكويت باحتفالهم باليوم الوطني الكويتي، والذي يُصادف يوم 25 من شهر فبراير كل عام بتقديم عمل وطني عن حب الكويت بعنوان "حب الوطن".

مشاركة هدى حسين بمناسبة اليوم الوطني الكويتي

نشرت هدى حسين تغريدة لمقطع من الأغنية الوطنية على حسابها الرسمي بمنصة X وكتبت: "علمهم أن الوطن نعمة من الله، واهو الملجأ والأمان.. علمهم أن الوطن اهو قوّتنا وهويتنا وجذورنا الي تربطنا بتاريخنا.. اهو بقعدة الليوان وريحة القحويان وبخيوط ثوب النشل. "حب الوطن" عمل بمناسبة أعياد الكويت الوطنية 2025 عسى الله يعز الكويت". كما نشرت فيديو للعمل.

كذلك نشرت على حسابها بالإنستغرام مقطعاً من الأغنية وكتبت: "علمهم أن الوطن نعمة من الله، واهو الملجأ والأمان.. علمهم أن الوطن اهو قوّتنا وهويتنا وجذورنا الي تربطنا بتاريخنا.. اهو بقعدة الليوان وريحة القحويان وبخيوط ثوب النشل"، وتابعت وكتبت: "حب الوطن" عمل مقدم من بنك برقان بمناسبة أعياد الكويت الوطنية 2025، عسى الله يعز الكويت ولا يعز عليها.

فكرة وتنفيذ: مجموعة سنيار

غناء: هدى حسين

كلمات: علي الخوار

ألحان: بشار الشطي

توزيع: ربيع الصيداوي

إخراج: خالد الريس

آخر أعمال الفنانة هدى حسين

أما آخر أعمال الفنانةفهو خوضها تجربة درامية جديدة مع المخرج محمد دحام الشمري، وهو مسلسل قصير بعنوان"الصحبة الحلوة"، وهو عمل لايت كوميدي يتكون من 10 حلقات وخارج المنافسة الرمضانية بمشاركة نخبة من الفنانين.

كما تُعرض لها الآن مسرحية "الملكة والقرصان" على مسرح مؤسسة الإنتاج البرامجي المشتركة السالمية، وهي من إخراج الفنان بدر الشعيبي، ومن تأليف مريم نصير، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، بدر الشعيبي، طلال سام، منصور البلوشي، غرور صفر، بالإضافة إلى آخرين.

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