انهيار ريم البارودي على الهواء.. وهذه حقيقة صلحها مع سمية الخشاب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 01:28 مساءً - أنهارت الفنانة ريم البارودي عند الحديث عن والدها الراحل، وأوضحت مدى تأثرها بعد وفاته وفقدانها الأحساس بالأمان من بعده، كما كشفت عن كواليس آخر أيام في حياته.

انهيار ريم البارودي تأثرًا على رحيل والدها

حلت النجمة ريم البارودي ضيفة الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، وخلال الحلقة تطرقت للحديث عن والدها، الذي رحل مؤخرًا وأنهارت من البكاء لحظة الحديث عن أيامه الأخيرة قبل وفاته، حيث قالت: "كل حاجة جت بسرعة جدًا، وربنا كاتب كدا، هما 9 أيام أول 3 أيام كويس، وبعدها دخل في غيبوبة، وهو في العناية المركزة كنت متعودة أروحله مرتين، في يوم وفاته روحت 3 مرات فسلم عليا وطبطب عليا، وأنا كنت متعلقة بيه جدًا وأنا أشبه جدًا".

وأكملت: "أبويا كان بالنسبالي أول حب وأول رجل في حياتي، وهو كان قمر وكان دائمًا أنا وأختي نخلص دراسة ونروحله السعودية فكان هو البطل بتاعي بشوفه في الإجازات وبنتظره باستمرار، متعلقة بيه، أشبه في أشياء كثيرة منها شخصيته، وفقدت شعوري بالأمان منذ وفاته".

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وتابعت: "أنا بلف العالم ولكن المكان الوحيد اللي برتاح فيه هو المقابر وبرجع أنام كويس، لما بقوم بزيارته وأبقى مبسوطة جدًا، بخرج من المقابر عندي طاقة إيجابية، وبقعد أتكلم معاه، وبحس أنه في أمان الله بجوار عائلته كلها، فبشعر أنه أحسن ومرتاح لأنه كان محب للحياة، فهو 9 أيام سريعة جدًا متعذبش دخل المستشفى يوم 3 يناير توفى 11 يناير".

وأضافت ريم البارودي: "كان دائمًا يوصيني بلاش عصبية، ولا تثقي في حد، أشتغلي لأني في الفترة قبل وفاته تمردت ولم أكن أشتغل لأني أريد مكانة أفضل فهو كان دائمًا يقول لي أشتغلي".

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ريم البارودي تكشف حقيقة صلحها مع سمية الخشاب

كما كشفتخلال الحلقة عن كواليس صلحها مع النجمة سمية الخشاب، خاصةً بعد ظهورهما معًا مؤخرًا في حفل توزيع جوائز 2025 Joy Awards حيث قالت: "أنا بضايق جدًا من المواقع والعناوين من أجل الحصول على نسب مشاهدات عالية، وأنا قلت سابقًا منذ حوالي 5 سنين في برنامج أن بالفعل الصلح دا تم".

وأكملت ريم: "أنا وسمية حبايب، وأنا بادرت لأن خبير التجميل بتاعنا واحد، فكنت بباركله وقت مسلسلها مع محمد رمضان، فقالي تاخدي سمية تباركي لها قولت له أكيد وباركت لها، والخلاف انتهي، وعندما توفت والدتها قدمت واجب العزاء، وعند وفاة أبي عزتني".

وأضافت: " وعرضت عليا فيلم من بطولتها هيا ورانيا يوسف ولكنى اعتذرت لظروفى الشخصية وأيضاً لظروف مهنية وهناك تعليقات لي على الدور لم تناسبني وتحدثت مع المخرج وهو فيلم "التاروت"، فأكيد هما مش هيبعتوا الفيلم إلا بموافقة سمية".

وأوضحت: "كل هذه الأشياء أنا قولتها بشكل سابق ولكن كانت هذه أول صورة تجمعنا مع بعض، لكن أنا وسمية على تواصل، وبنهزر مع بعض، وهناك شات بيننا وتواصل عبر الواتس آب وفى النهاية كان سوء تفاهم وخلص".

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ريم البارودي حاضرة في المارثون الرمضاني

تشارك النجمةفي المارثون الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "جوما"؛ والمسلسل مكون من 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة مسلسل "جوما"، كلّ من: الفنانة ميرفت أمين، منة عرفة، محمود عبدالمغني، تامر عبدالمنعم، سميرة صدقي، فراس سعيد وآخرين، والعمل تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

ينتمي مسلسل "جوما" إلى الدراما النفسية، التي تحمل قدْراً من التشويق والغموض؛ حيث إن "جوما" تعني "الممحاة- الأستيكة"، في إشارة إلى ذاكرة الشخص، التي قد تنسى بعض الأحداث والشخصيات، حيث تظهر ميرفت أمين بدَور أم لفتاتين: الأولى تجسّد دورها ريم البارودي، والثانية تلعب شخصيتها منة عرفة، والتي جاءت بديلة عن الفنانة منة فضالي- التي اعتذرت عن المشروع بشكلٍ مفاجئ- وخلال الأحداث تتعرّض ميرفت للمواقف التي تحاول مسحها تماماً من حياته.

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