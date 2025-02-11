هيفا وهبي تشارك متابعيها لقطات مميزة من حفلها في بونتا كانا - جمهورية الدومينيكان - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي متابعيها ومحبيها، لقطات مميزة من حفلها في بونتا كانا في جمهورية الدومينيكان، وعلقت كاتبة : " كانت الطاقة مذهلة، وشعرت بالحب منكم جميعًا، شكرًا على الذكريات التي لا تنتهي".



وكان قد تداول جمهور النجمة هيفا وهبي على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لها من حفلها الذي أحيته في جمهورية الدومينيكان، وقد خطفت هيفا الأنظار بفستان أبيض طويل، وتفاعل الجمهور معها على أغنياتها.

على صعيد آخر تألقت هيفا وهبي مؤخرا بحضورها عرض يانينا كوتور خلال أسبوع باريس للموضة 2025، اذ ظهرت بفستان أسود مميز خطفت فيه الأنظار، وقد انتشر مقطع فيديو لها من المناسبة، وعبّر المتابعون على مواقع التواصل الإجتماعي، عن إعجابهم الكبير بإطلالتها، وقد كتب أحد معجبيها: "بخصوص فخامة جمالك وأناقتك وفخامة اطلالتك وهيبة المشية؟؟".