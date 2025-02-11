لبنى عبد العزيز تفجع بوفاة والدتها.. وهكذا نعتها

ميرنا وليد - بيروت - رحلت عن عالمنا اليوم، والدة الممثلة السعودية لبنى عبد العزيز.

وأعلنت لبنى وفاة والدتها عب حسابها الرسمي، إذ نشرت منشور نعتها فيه قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي الغالية، اللهم أبدلها داراً خيراً من دارها وأهلاً خيراً من أهلها".

ولم تكشف لبنى أي تفاصيل إضافية عن سبب الوفاة، أو تفاصيل تتعلق بمراسم الدفن أو العزاء.

يذكر ان لبنى كانت قد شاركت مؤخرا بمسلسل "خريف القلب"، وهو مسلسل سعودي معرّبمقتبس عن قصة تركية، من كتابة علاء حمزة، وإخراج فكرت قاضي، وبطولة عدد من الممثلين أبرزهم: عبد المحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، وغيرهم.

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