زاهي حواس يكـ شف تفاصيل جديدة عن فيديو مستر بيست في الأهرامات

ميرنا وليد - بيروت - تحدث عالم الآثار المصري د. زاهي حواس عن كواليس فيديو اليوتيوبر الشهير مستر بيست داخل أهرامات الجيزة، كاشفًا عن عرض أقدم تابوت مصري في بث مباشر، يعود تاريخه إلى 4600 عام، ويحتوي على مومياء وكلب صغير، وهو اكتشاف نادر.

كما تم عرض تابوت آخر من مقابر عمال بناة الأهرام، يعود إلى الأسرة الخامسة قبل 4300 عام، ويتميز بألوانه الفريدة، ومن بين المكتشفات، أقدم مومياء بحالة جيدة تحمل قطعًا ذهبية، مما يدل على مكانة صاحبها، وأكد حواس أن الهدف من التعاون مع مستر بيست، الذي يتابعه 400 مليون شخص، هو إيصال حقيقة أن المصريين هم بناة الأهرامات، وفي لقطة مثيرة، قام مستر بيست بدفن قطعة ذهبية بقيمة 10 آلاف دولار أسفل تمثال أبو الهول.



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