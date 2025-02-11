توم كروز بملامح غريبة.. هل خضع للتجميل؟

ميرنا وليد - بيروت - أثار النجم العالمي توم كروز، جدلا واسعا خلال ظهوره في مباراة سوبر بول الأمريكية، إذ ظهر بملامح مختلفة.

وتداول ناشطون على الإنترنت، مجموعة صور لكروز من الإعلان الذي استعرض فيه تاريخ دوري كرة القدم الأمريكية على مدار السنوات الماضية.

وظهر كروز في الصور بملامح مختلفة، وأكثر شبابا، إذ أن التجاعيد اختفت من وجهه.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن البعض يعتقد أن كروز خضع لإجراءات تجميلية مثل شد الوجه، للتخلص من التجاعيد قبل التصوير، بينما اعتبر آخرون أن ملامحه غير طبيعية ومن الممكن أنه عدل الصورؤ باستخدام الذكاء الإصطناعي.

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