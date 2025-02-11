عبد العزيز مخيون يُنهي أزمة نجله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع الفنان عبد العزيز مخيون إنهاء أزمة نجله بعد دهسه شاباً بسيارته في محافظة البحيرة.

وعُقدت جلسة صلح بين عائلتَي مخيون ويعقوب، حيث وافق مخيون على دفع دية القتل بالخطأ، بسبب نجله الذي أودى بحياة شاب من عائلة يعقوب وتسبّب بإصابة آخرين في حادث سير بمركز أبو حمص.

وحرص مخيون خلال جلسة الصلح على ارتداء الزي الريفي ودفع دية القتل الخطأ، لتنتهي بذلك أزمة نجله بتنازل عائلة الشاب المغدور عن البلاغ الذي تقدّموا به الى القضاء.

وكان قاضي المعارضات في محكمة أبو حمص الجزئية في البحيرة، قد قرر يوم الاثنين الماضي تجديد حبس صلاح الدين مخيون، نجل الفنان عبد العزيز مخيون، 15 يوماً على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية تسبّبه بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

وكان عبد العزيز مخيون قد كشف تفاصيل أزمة ابنه في لقاء مع برنامج “عرب وود”، حيث قال: “أنا ابني كويس الحمد لله والموضوع بإيد القضاء ودي حادثة قدرية عارضة بتحصل للناس كلها كل يوم في الزحام اللي إحنا فيه دا بقى شيء متكرر يعني”.

يُذكر أن عبد العزيز مخيون يشارك في موسم رمضان المقبل بالجزء الثاني من مسلسل “جودر” ومسلسل “قلع الحجر”.

مسلسل “جودر” مستوحى من حكايات “ألف ليلة وليلة”، وهو بطولة الفنانين: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، هنادي مهنا، وفاء عامر، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوى، مجدي فكري، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

أما الجزء الثاني من مسلسل “قلع الحجر” فهو بطولة الفنانين: محمد رياض، ومنى عبد الغني، ومدحت تيخا، وسوسن بدر، وسميرة عبد العزيز، ولقاء سويدان، ومروة عبد المنعم…، ومن تأليف أحمد وفدي وإخراج حسني صالح.