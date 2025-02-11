منة فضالي تثير الجدل برسائلها الغامضة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازالت الفنانة منة فضالي تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي برسائلها الغامضة التي تنشرها عبر حساباتها الرسمية.

نشرت منة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة وعلقت عليها بكلمات حملت العديد من المعاني الغامضة، حيث كتبت: “زمن غريب يتميز فيه الحقير بالكرامة، ويبشر فيه الخائن بالوفاء، ويدافع فيه المنافق عن الصدق”، وهو ما أثار تساؤلات العديد من متابعيها حول معاني الرسالة وتوجهاتها.

كانت منة فضالي قد كشفت أسباب غيابها عن حضور حفل زفاف شقيقها، حيث وجهت له رسالة خاصة عبر حسابها على “إنستغرام”، مع صور من الحفل وعلقت قائلة: “أخويا الصغير اتجوز وللأسف معرفتش أحضر الفرح بسبب الشغل والتصوير، كان نفسي أكون جنبك في يوم زي ده بس غصب عني، مبروك يا حبيب قلب أختك وربنا يسعدك ويبعد عنك العين، وأشوفك أحسن حد في الدنيا”.

من ناحية أخرى، تواصل منة فضالي تصوير دورها في مسلسل “سيد الناس”، الذي تتنافس به في موسم رمضان 2025. المسلسل يعد من الأعمال الدرامية الاجتماعية الشعبية الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم مثل عمرو سعد، وريم مصطفى، وإلهام شاهين، وأحمد زاهر، وبشرى، وغيرهم، تجسد فضالي في هذا المسلسل شخصية “سماح الهواري” في إطار درامي غني بالأحداث.