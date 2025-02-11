بالفيديو – أحمد سعد يستمتع بلحظات خاصة مع ابنته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد سعد عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” فيديو يجمعه بابنته في الطائرة، وثّق به لحظات السعادة التي يشعر بها بينما يكونان معاً.

وكتب سعد على الفيديو تعليقاً يعبّر فيه عن علاقته المميزة بابنته، مطلقاً عليها لقب “حبيبة أبوها”.

ووضع على الفيديو مقطعاً من أغنيته الجديدة “سودة سودة”، التي نالت إعجاب محبيه، في إشارة الى تعلّقه الكبير بابنته، التي بدت مستمتعة باللحظة معه.

وفي جانب آخر، يستعد أحمد سعد لإحياء حفل غنائي ضخم في مهرجان “هلا فبراير” بالكويت يوم الخميس الموافق فيه 13 شباط (فبراير) الجاري، وذلك بمناسبة “عيد الحب”، يقدّم خلاله باقة من أجمل أغانيه التي يعشقها جمهوره، كما سيشارك في الحفل فريق “ميامي” الغنائي، لتكون تلك الأمسية بمثابة تجمع فني حافل.

وكان أحمد سعد قد طرح أخيراً ألبومه الجديد “حبيبنا”، الذي يضم تسع أغنيات متنوعة، عبر “يوتيوب” وكل منصات الموسيقى الرقمية، ويُعد الألبوم تجربة غنائية جديدة يعكس من خلالها تطوراته الفنية خلال السنوات الماضية، مقدماً مزيجاً من الألوان الموسيقية التي تناسب مختلف الأذواق.