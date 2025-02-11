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آسر ياسين يكشف تفاصيل تعاونه الأول مع مي عز الدين

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آسر ياسين يكشف تفاصيل تعاونه الأول مع مي عز الدين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الفنان آسر ياسين عن سعادته بالتعاون للمرة الأولى مع الفنانة مي عزّ الدّين، حيث سيجتمعان معاً في مسلسل “قلبي ومفتاحه” المقرّر عرضه في رمضان المقبل.

وقال آسر في تصريحات صحافية إنّ مي بالنسبة إليه هي اكتشاف جديد على المستوى الشخصي، لأنّها مريحة في التعامل وبسيطة ومُخلصة لعملها، كما أنّها موهوبة جدّاً، متمنّياً أن يكون العمل مفاجأة للجمهور في رمضان.

وعن تفاصيل المسلسل وهل له علاقة بتجارة الأموال كما أُشيع؟ أوضح آسر ياسين أنّ هذه الأخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصّحّة، والمسلسل لا يتناول هذه القضيّة، بل يناقش قضيّة الطبقات الاجتماعيّة في مصر حاليّاً، ويقدّم شخصيّات حقيقيّة موجودة في المجتمع، لم يتمّ تسليط الضّوء عليها سابقاً.

وأشار آسر ياسين الى أنّه سعيد بالتّعاون أيضاً وللمرة الأولى مع المخرج تامر مُحسن في المسلسل، إضافة الى عدد من الممثّلين المشاركين فيه، ومنهم: أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، وسما إبراهيم.

ويشارك آسر ياسين ومي عز الدين في بطولة مسلسل “قلبي ومفتاحه” عدد كبير من الفنانين، منهم: دياب، وأشرف عبد الباقي، وميس حمدان، وسما إبراهيم…، وهو من تأليف تامر محسن ومها الوزيري، وإخراج تامر محسن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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